Premiér Matovič - Obyčajný človek vo funkcii

Slovensko. 22.7.2020. Premiér Igor Matovič. Takmer pol roka po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Matovič si pomýlil funkciu premiéra s pubertiakom na Instagrame.

Igor Matovič so svojim správaním nie je vhodný človek na post premiéra. Osobne som sklamaný, že nás náš premiér reprezentuje takýmto štýlom. Igorovi Matovičovi ľudia vyčítajú jeho vyjadrovanie sa na sociálnych sietiach (kto nevie o čom je reč, nech sa páči choďte si pozrieť jeho facebookový slovník). Igor argumentuje tým, že on je len "obyčajný človek" a nechce byť "strojený stroj" vo funkcii premiéra.

Funkcia premiéra so sebou nesie istú zodpovednosť. Premiér nás pri výkone svojej funkcie reprezentuje na najvyššej úrovni. Tak, ako si Matovič plní svoju výkonnú funkciu, má zodpovednosť aj za plnenie reprezentatívnej funkcie. Igor Matovič chce reprezentatívnu zložku vykonávať ako obyčajný človek. Problém je, že Igor Matovič už obyčajný človek nie je. Je premiér Slovenskej republiky a pri svojich výstupoch by to mal brať na vedomie.

Pravda, bol volený ako obyčajný človek, voličom imponoval fakt, že kandiduje jeden z nich a nie ďalší papalaš, ale v momente "prebratia premiérskeho žezla" na seba zobral zodpovednosť za svoje vystupovanie. Aj z komentárov pod jeho statusmi je vidieť, že jeho voliči nechcú, aby jeho chovanie ostalo na úrovni pohostinstva piatej cenovej niekde v Trnave. Premiér mesačne nezarába ako obyčajný človek, nemôže sa obliekať ako obyčajný človekť, nemôže chodiť bez osobných strážcov a určite nemôže sa vyjadrovať a vystupovať na sociálnych sieťach ako obyčajný tínedžer.

V utorok, na dlho očakávanej tlačovke ohľadom jeho diplomovky, Matovič obvinil Denník N z toho, že mu znížili kredibilitu na summite EÚ tým, že vydali článok o jeho diplomovke, v čase keď tam letel. V poriadku, neobhajujem Denník N. Avšak ako väčší problém znižujúci vážnosť jeho postavenia medzi lídrami krajín EÚ vnímam jeho vystupovanie na sociálnych sieťach, a nie len to ako píše, ale aj to aké fotky zdieľa.

Obyčajný človek sa môže stať politikom, je to v poriadku, zástupca z radu bežných občanov je koniec koncov definícia politika. Druhá vec však je, že politik už musí dodržiavať isté etické náležitosti, ktoré ku danej funkcii patria (pravdou je, že u našich politikov je to ťažko zvládateľné bremeno) a musí podstúpiť isté zmeny, vzdať sa pubertálnych výstrelkov a brať na vedomie aj širší dosah svojich činov. Je fajn ostať obyčajným človekom v zásadách a hodnotách, ktoré tvoria jeho osobnosť, ale oveľa viac fajn je profesionalita, ktorá Matovičovi chýba.

Slovensko je vyspelá demokratická krajina, ktorá potrebuje vyspelého, silného, zodpovedného a REPREZENTATÍVNEHO premiéra, ktorého budú lídri ostatnýchi krajín rešpektovať.