Liberalizmus. Demokracia. Fašizmus. Účel svätí prostriedky

Liberalizmus je:

všeobecne: zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom či ideológiám

sústava politických alebo ekonomických alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca

Toto je vystrihnutá definícia liberalizmu z Wikipédie. Takto liberalizmus vníma väčšina informovanej populácie, resp. vníma, že by sa mal pohybovať v týchto rozmeroch. A vyzerá tak liberalizmus aj v prevedení reálnych politikov? Liberalizmus sa postupom času stáva hybridným a v dnešnej dobe vyzerá úplne odlišne, ako je to v papierovej forme. Dnes Vám chcem ukázať to, ako ho vnímam ja, či so mnou budete súhlasiť, či nie.

V duchu volieb

Zhovievavosť, zmierlivosť a tolerancia. To je asi to jediné, čo sme od liberálne orientovaných politikov v tejto kampani nevideli. Žeby paradox? Alebo je to na smiech? Nie, ja sa rozhodne nesmejem po tom čo sa stalo v Levoči, či o týždeň neskôr v Trnave a po tom, akú hanbu nám urobili na medzinárodnej scéne svojím "vystupovaním" v parlamente, keď sa bašta liberálnych demokratov rozhodla nedemokraticky a neliberálne "blokovať parlament".

Toto je ich kampaň prakticky od začiatku. Provokujú pevne veriac, že niekomu prasknú nervy a oni budú môcť hlásať, akí agresívni a nepríčetní sú ich politickí konkurenti. Predpokladám, že takýto istý bol plán aj pri akcii "Parlament", osobne si myslím, že ich plán bol nechať sa z poza rečníckeho pultu v parlamente vyviesť a urobiť zo seba "mučeníkov". Predseda parlamentu, ako aj iní prítomní politici, našťastie konal prezieravo, na hru o krížovej ceste im neskočil a vyriešil situáciu v liberálnom duchu, teda so zhovievavosťou, zmierlivosťou a toleranciou - ako sa len dalo. Predstavte si tie články, ak by takéto niečo (antidemokratické blokovanie parlamentu) spravila strana ĽSNS.

Paradoxy dnešného liberalizmu

Liberalizmus sa pýši mnohými prívlastkami, uvediem príklad, tolerancia. Hm. Cítite vo vzduchu ďalší paradox? Liberálni "osvietenci" - tolerantní a pokrokoví ľudia - sa zhromažďujú na mítingoch strany ĽSNS, kde v duchu tolerancie pištia a vrieskajú vulgarizmy a vypúšťajú zo seba hnoj. Demokraticky odsudzujú každého, kto má iný názor a v duchu pokrokovosti prebiehajú diskusie (ak sa nejaké začnú) asi takto: ("Liberál"): Koho budeš voliť? (Človek): ĽSNS. ("Liberál"): Ty fašista! - Koniec diskusie.

Fašizmu sa teraz venovať nebudem, myslím si, že táto téma bola omieľaná z oboch táborov už dostatočne dlho a k dispozícii máme množstvo materiálov v podobe diskusií, monológov, článkov a blogov. Chcel by som však položiť jednu otázku. Je človek, ktorý kladie rodinu, Boha a národné cítenie na prvé priečky svojho hodnotového reťazca automaticky fašista?

Boris Kollár a Maria Le Penová

Nedávno som na svojom facebookovom profile zazdieľal video ohľadom návštevy francúzskej političky Marine Le Penová, ktorá prišla uzavrieť "pakt o spojenectve" so stranou Borisa Kollára - Sme rodina. Le Penová je vnímaná ako kandidátka na prezidentku v minulých voľbách a jej ambícii pridať sa k Británii a vystúpiť z EÚ. Ľudia menia názory, to je prirodzená vec, nikdy nezmení žiaden názor len 1) Boh 2) Idiot 3) človek čo vie všetko (pokiaľ viem, taký neexistuje, alebo minimálne nie je v povedomí sveta). Le Penová takto prehodnotila svoj postoj voči EÚ (mimo záznam, EÚ má opodstatnenie, trebalo by však poupraviť niektoré "veci").

O čo ide. Boris Kollár očakával príchod pani Le Penovej pri hoteli River Park. Politik očakáva príchod politika, v rámci možností normálna vec. Ako normálnu vec to však nevidel zhlúčik ľudí, ktorím sa predstava o tomto stretnutí nepáčila a rozhodli sa demokraticky prísť kričať nenávistné heslá a robiť aj iné nenávistné prejavy. Proste nie je to podľa ich gusta, tak poďme šíriť nenávisť - silná paralela s narúšaním mítingov organizovaných v súlade s demokratickými piliermi. Takto v súčasnosti vyzerá liberálna demokracia (minimálne na Slovensku). Potom prichádzajú výhovorky typu tie videá sú účelovo zostrihané. Ja sa na tomto dámy a páni smejem.

Samozrejme, že kebyže niekto zverejní hodinové video nemalo by to taký zmysel a) pokiaľ chce niekto vypichnúť podstatu veci, musí zanalyzovať dianie a upriamiť pozornosť na to podstatné b) kto by mal záujem sledovať hodinu hulákania sprevádzaného s grafickými pomôckami?. Je teda prirodzené, že videá sa strihajú. Ale pýtam sa, ako môže byť účelovo zostrihané, že mladá rómka tancuje s transparentom mŕtvych židov a usmieva sa pri tom? Okej, dajme tomu, že je to účelovo zostrihané, aby tam tí "láskaví" ľudia vyzerali čo najhoršie. To automaticky znamená že skutok sa nestal? Že transparenty ako "Maria vas skare" (maria vás zahubí) boli "zostrihané"? Tieto vrúcne prejavy lásky dnešných liberálnych pomätencov sú tá skutočná ospevovaná demokracia?

Liberálni fašisti

Predvolebné dianie sledujem pravidelne, dennodenne už od začiatku kampane (a sledoval som politiku na dennej báze aj pred tým). Všimol som si fašistické sklony naprieč liberálnym spektrom. Pojem liberálny fašista je v súlade s definíciami oxymoron (ale všetci dobre vieme, že ideálny stav písaný na papieri je jedna vec, a reálny svet vec druhá). Fašizmus, alebo presnejšie neonacizmus, je smer ktorého hlavným znakom je, že utláča práva určitej skupine alebo skupinám ľudí (celková definícia je obšírnejšia).

Liberálne orientovaní ľudia argumentujú často na spôsob "veď je demokracia, sloboda a môžme všetko". Samozrejme na všetko majú objektívny pohľad, ktorý je silno subjektívny (jeden z paradoxov života), vždy konajú tak, ako im to aktuálne vyhovuje (perfektný príklad je o mítingoch). Myslím si, že zabúdajú na základný pilier demokracie: "Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého človeka" a v momente, kedy popierajú demokratické hodnoty, resp. konajú v rozpore s nimi a zároveň v súlade s fašistickou doktrínou nastáva priestor použiť termín liberálny fašista.

Príklad teda z mítingov pod záštitou ĽSNS, alebo dvojakým meter, (alebo účel svätí prostriedky?)

Fakty. Hodiť kameň po druhom človeku je násilný prejav (spadá pod množinu fašizmu). Organizovať míting je demokratický prejav. V tichosti protestovať popri mítingu s podporou prijateľných transparentov by bolo v rámci možností poriadku (narúšať míting nevhodnými zvukovými prejavmi a vizuálnymi pomôckami nie je v poriadku). Škatuľkovať ľudí na základe minulosti možno jedného percenta podporovateľov nejakej strany nie je v žiadnom prípade v súlade s demokraciou (nutné dodať, že predseda politickej strany nezodpovedá za svojvoľné rozhodnutie sympatizantov, je nereálne aby dokázal ustriehnuť konanie stoviek tisíc ľudí, čo urobiť môže je odsúdiť takéto neprijateľné konanie a dištancovať sa od neho, pokiaľ je v rozpore s hodnotami).

Liberáli môžu hádzať kamene na námestiach, aj keď je to nedomokratické, lebo masívnou mediálnou kampaňou je druhá strana prezentovaná ako násilnícka (aj keď mítingy bez "demokratov" prebiehali bez najmenších výtržností) a vtedy je to v poriadku (účel svätí prostriedky). V podobnom duchu argumentoval aj Igor Matovič (je teda fašista, lebo v duchu objektivity a demokracie poukázal na prešľapy najväčších demokratov a nenakladal špinu na "fašistov"? Prestaňme s týmto nonsensom).

Liberáli môžu blokovať rečnícky pult v národnej rade a je to v poriadku (dvojaký meter). Ak bola schôdza NR SR zvolaná nezákonne, prečo nevyužili demokrati demokratické nástroje (v tomto prípade Ústavný súd) ale radšej zvolili extrémizmus a popieranie demokratických zásad? No lebo celé toto teátro so žalobami je naozaj len lacné divadielko. Takisto ako aj nocovanie na pôde NR SR - čo je maximálna hanba na medzinárodnej úrovni a zneúctenie nášho parlamentu v jednom - je v poriadku v zásade s dvojakým metrom, ktorý je tak v obľube uplatňovať keď sa to liberálnym demokratom hodí.

Istanbulský dohovor a európska agenda

Boj s liberálmi je ťažký, lebo stratili prehľad o tom, ktoré hodnoty sú podstatné a ich logické argumenty postrádajú faktor človečenstva. Keď raz niekto postaví ekonomickú prosperitu pred potreby ochrany života a ľudí, keď raz niekto silou mocou preferuje zisk a zelené čísla na úkor ľudskosti a hodnôt, ktoré robia ľudí ľuďmi, tak má prázdny život, lebo prichádza o krásy spojené so všetkým čo ľudskosť prináša. Snažia sa tak nájsť nové - iné opodstatnenie a prichádzajú s nezmyslami, v praxi ide o to, že diskusia nikam nevedie. Tak ako existujú dva protipóly (+,-) tak existujú aj životné "protipólové" presvedčenia, ktoré sú diametrálne odlišné a pritom obe vyargumentovateľné, ide len o to, ktorý si nás pritiahne (možno príklad: Má byť firma vďačná zamestnancovi, že vďaka jeho práci môže fungovať, alebo má byť zamestnanec vďačný, že vďaka firme môže pracovať?). Ďalší faktor, ktorý tento boj sťažuje je fakt, že vlastnia médiá. Boj s nimi je ťažký, lebo disponujú množstvom financií a dokážu si kupovať moc, dokážu si kupovať verejnú mienku.

Ideologické záujmy. Istanbulský dohovor - (v skratke perfektné, super dohovor pre ochranu a podporu ochrany žien), prečo ale do takéhoto "diela" mali potrebu vsunúť "dva odseky" o gender ideológii? Kto normálny rešpektujúci zákony prírody by dokázal definovať rodičov ako rodič 1 a rodič 2 namiesto prirodzeného a po tisícročia využívaného - mama a otec? To nemyslia hádam vážne! Toto tu nechcem! Samozrejme, že takisto nikto normálny nemá potrebu znevýhodňovať ženské pohlavie a je si vedomý istých nedostatkov, ktoré v tejto otázke sú a preto nemá problém akceptovať opatrenia, ktoré v iných krajinách EÚ fungujú (a sú súčasťou aj Istanbulského dohovoru). Čo je dobré nech sa šíri, prevezmime opatrenia ohľadom tejto problematiky, ktoré nám chýbajú, ale prečo by sme mali v tradičnej kresťanskej krajine podporovať ten gender nezmysel?.

Adopcia detí homosexuálmi? Citlivá téma. Vychádzam s homosexuálmi aj heterosexuálmi, nemám potrebu dehonestovať homosexuálov, rešpektujem každého jedinca bez ohľadu na jeho pohlavie, rod, orientáciu atp., pokiaľ je to človek s hodnotami a je to slušný človek. Myslím si však, že dieťa by malo byť vychovávané v prirodzenej rodine. Tak ako nám to príroda nadelila (stretávam sa s argumentami či radšej nechať dieťa v detskom domove, alebo dovoliť si ho adoptovať homosexuálmi - toto je však úplne iná otázka a budem sa jej v budúcnosti venovať). Veľmi sa stotožňujem s názorom pána Radačovského, ktorý hovorí o tom, že deti sa prirodzene rodia mužovi a žene. Pokiaľ je niekto zrakovo indisponovaný, nemôže cítiť krivdu, že nemá nárok na vodičský preukaz. Je to smutné, ak je niekto slepý, ale pokiaľ by riadil vozidlo, ohrozoval by SLOBODU ostatných ľudí. Hyperbola platí aj pre homosexuálne adopcie, v tomto prípade je hendikepom práve iná orientácia.